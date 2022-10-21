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Высокий спрос на дрова в Германии активизировал аферистов

Высокий спрос на дрова в Германии активизировал аферистов

Число случаев мошенничества резко увеличилось на фоне энергокризиса, начала отопительного сезона, а также спроса на дрова, пеллеты и инструменты по дереву в Германии, сообщает полиция федеральной земли.

"Резко возросший спрос на древесину приводит к резкому увеличению числа случаев мошенничества с дровами и инструментами по дереву", - цитирует пресс-секретаря полиции агентство DPA.

Органы заявили, что пострадавшие отправляли аферистам деньги за дрова, пеллеты или инструменты, однако товары до них не доходили.

 

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