Высокий спрос на дрова в Германии активизировал аферистов

21 окт. 15:46

Число случаев мошенничества резко увеличилось на фоне энергокризиса, начала отопительного сезона, а также спроса на дрова, пеллеты и инструменты по дереву в Германии, сообщает полиция федеральной земли.

"Резко возросший спрос на древесину приводит к резкому увеличению числа случаев мошенничества с дровами и инструментами по дереву", - цитирует пресс-секретаря полиции агентство DPA.

Органы заявили, что пострадавшие отправляли аферистам деньги за дрова, пеллеты или инструменты, однако товары до них не доходили.