В Аджарии создали гастрономический путеводитель

21 окт. 15:25

Состоялась презентация гастрономического путеводителя "Кулинарное путешествие в Аджарию", в издание вошло более сотни блюд традиционной аджарской кухни, информирует Департамент туризма и курортов грузинского региона.

Гости презентации отведали традиционные блюда в лазских, кобулетских и аджарских фуд-кортах. Также шеф-повара предложили посетителям современные интерпретации классических аджарских блюд.

Путеводитель включает малоизвестные и забытые аджарские блюда, десерты и закуски, рассказывает о кулинарных традициях. В книге можно найти рецепты таких блюд, как Сирвали, Мотриела, Чинчрибухи, Пестилшорва, Каплама.

Кулинарное исследование проводилось в ущельях высокогорной Аджарии и открыло местную кухню заново даже местным жителям. В путеводитель вошла лазская кулинария и кулинарию верхней Аджарии и Кобулети.

Гастропутеводитель разработан Агентством развития туристических продуктов Департамента туризма и курортов Аджарии, на сайте ведомства представлена электронная версия путеводителя.