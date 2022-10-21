Торговля России и Турции возмутила США

21 окт. 15:20

Делегация американского правительства, прибывшая в Турцию, предупредила деловые круги республики о санкциях из-за торговли с Россией, пишет издание Dünya со ссылкой на источники.

Отмечается, что "ускорение торговли с Россией через Турцию возмутило Запад". "После "письма", разосланного НПО в июне, делегация правительства США накануне посетила Турцию и предупредила турецких бизнесменов о санкциях", - подчеркивает газета.

Источник заявил, что "делегация, которая встречалась с бизнесменами, предупредила, что в отношении тех, кто работает с компаниями с 75-процентным российским капиталом и с российскими олигархами, могут быть введены различные санкции".

При этом, как добавили в издании, делегация также "контактировала с Анкарой". "С другой стороны, начали применяться нетарифные барьеры против турецких грузовиков в логистике, чтобы замедлить поток товаров в Россию", - сказано в заметке.

В газете напомнили, что введенный в марте из Турции в Россию параллельный импорт превратил Анкару в "транзитный хаб". Там добавили, что ряд российских компаний открыли в Турции свои представительства.

"За первые 8 месяцев этого года число компаний с российским капиталом, созданных в Турции, увеличилось в четыре раза в годовом исчислении. За восемь месяцев этого года в Турции было создано 729 компаний с российским капиталом. Экспорт из Турции в Россию также ускорился. По данным Института статистики Турции, за 9 месяцев этого года экспорт в Россию вырос на 43% и превысил $5 млрд. Импорт из России в Турцию вырос почти на 125% и превысил 45 млрд", - приводит данные издание.