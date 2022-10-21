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Авиакомпания Silk Avia предлагает перелеты по Узбекистану от 180 тысяч сумов

Авиакомпания Silk Avia предлагает перелеты по Узбекистану от 180 тысяч сумов

В Самарканде презентовали новую региональную авиакомпанию Silk Avia, цена билетов будет начинаться от 180 тыс сумов, пишет Podrobno.uz.

Перевозчик будет использовать экономичные французско-итальянские самолеты ATR 72-600, которым требуется в четыре раза меньше топлива, чем А320.

Лайнеры новой авиакомпании можно будет узнать по ливрее в виде развевающегося адраса. До 2025 года компания обзаведется десятью воздушными судами. Максимальная дальность полета – 1500 км, вместимость – 70 пассажиров, крейсерская скорость – 508 км/ч.

Базовым аэропортом перевозчика станет Ташкент, маршрутная сеть охватит практически все областные центры Узбекистана.

Silk Avia предлагает пассажирам три основных тарифа: Oson – безвозвратный, ручная кладь – 5 кг, без багажа; Oddiy – безвозвратный, ручная кладь – 5 кг, багаж – 10 кг, Omad – возвратный, ручная кладь – 5 кг, багаж – 15 кг. Стоимость билетов начинается соответственно: от 180 тыс сумов; от 270 тыс сумов; от 335 тыс сумов.

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