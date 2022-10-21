Глава МВД Турции сравнил отставку премьера Великобритании со сменой игроков в волейболе

21 окт. 14:58

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

Он отметил, что ранее некоторые люди критиковали президентскую форму правления в Турции, передает ТАСС.

"Что произошло сейчас, посмотрите на Великобританию. В Англии премьер была избрана 45 дней назад и не смогла управлять. Они постоянно меняются, как игроки волейбольной команды. Если не будет правительств, способных противостоять проблемам, мы будем уничтожены", - сказал он в интервью газете Hurriyet.

Напомним, премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. При этом она подчеркнула, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. На момент объявления об отставке Трасс занимала должность британского премьера всего 44 дня.