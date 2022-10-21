РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Песков: создание газового хаба в Турции нужно и Москве, и Анкаре

Песков: создание газового хаба в Турции нужно и Москве, и Анкаре

Создание на территории Турции газового хаба отвечает интересам и России, и Турции. Об это заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта инициатива, собственно которая в интересах и Москвы, и Анкары. Поэтому сейчас все нюансы будут прорабатывать", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что саму идею концептуально поддержал на недавней встрече в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Президенты дали поручение незамедлительно начать переговоры и консультации соответствующим ведомствам двух стран. Эта инициатива, собственно которая в интересах и Москвы, и Анкары. Поэтому сейчас все нюансы будут прорабатывать", - цитирует Пескова ТАСС.

 

730 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version