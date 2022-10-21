Тюркские государства планируют создать единый алфавит

21 окт. 14:50

На рассмотрение Организации тюркских государств (ОТГ) на "Семинаре по общему алфавиту тюркского мира" было представлено решение о формировании комиссии по созданию единого алфавита.

Семинар состоялся в турецкой Бурсе и был посвящен 90-летию дня языка, сообщает агентство Anadolu.

Мероприятие прошло под председательством главы общества турецкого языка (TDK) Гюрера Гюльсевина, участие в нем принял глава совета старейшин ОТГ, заместитель председателя партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым.

Ученые из тюркских государств предоставили информацию об алфавите и исторических языковых процессах, происходивших в их странах и призвали ускорить процесс перехода к единому алфавиту и его распространению среди тюркских государств. Было принято решение о формировании "Комиссии по созданию единого алфавита" при Организации тюркских государств, в нее войдут по два члена от каждой официальной структуры, занимающейся языковой политикой в тюркских государствах. Совету старейшин ОТГ будет представлен доклад о едином алфавите.

Кыргызстан примет первое заседание Комиссии по созданию единого алфавита.