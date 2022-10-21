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Минэнерго Казахстана: причальные устройства КТК будут запущены после 25 октября

Минэнерго Казахстана: причальные устройства КТК будут запущены после 25 октября

Запуск вышедших из строя выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) запланирован на конец октября, рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Буквально вчера мы с коллегами еще раз общались. К концу октября, после 25-го числа, запущены будут ВПУ", – сообщил глава Минэнерго на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Он уточнил, что  проблему с недостаточным количеством водолазного оборудования, которое не относится к инфраструктуре КТК, удалось решить, работы ведутся.

"КТК работает уже 20 лет. В агрессивной среде, в морской воде периодически ремонты делались, но у каждого оборудования есть какой-то предел чисто механический. Может быть, совпадение такое, именно в этом году это начало происходить", - отметил Акчулаков.

По его словам, мощностей одного ВПУ хватает для экспорта текущего уровня добычи для Казахстана. "Два ВПУ – это 100-120% мощностей, третий всегда был резервным", - пояснил министр.

Акчулаков добавил, что в 2023 году планируется добыть свыше 92 млн тонн, к 2025 году - 100 млн тонн.

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