Минэнерго Казахстана: причальные устройства КТК будут запущены после 25 октября

21 окт. 14:29

Запуск вышедших из строя выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) запланирован на конец октября, рассказал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Буквально вчера мы с коллегами еще раз общались. К концу октября, после 25-го числа, запущены будут ВПУ", – сообщил глава Минэнерго на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Он уточнил, что проблему с недостаточным количеством водолазного оборудования, которое не относится к инфраструктуре КТК, удалось решить, работы ведутся.

"КТК работает уже 20 лет. В агрессивной среде, в морской воде периодически ремонты делались, но у каждого оборудования есть какой-то предел чисто механический. Может быть, совпадение такое, именно в этом году это начало происходить", - отметил Акчулаков.

По его словам, мощностей одного ВПУ хватает для экспорта текущего уровня добычи для Казахстана. "Два ВПУ – это 100-120% мощностей, третий всегда был резервным", - пояснил министр.

Акчулаков добавил, что в 2023 году планируется добыть свыше 92 млн тонн, к 2025 году - 100 млн тонн.