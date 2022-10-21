Россия и Турция удвоили товарооборот с начала года

21 окт. 14:03

В январе-сентябре 2022 года товарооборот России и Турции оказался вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года и составил $47 млрд, сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев на форуме "Сделано в России".

По итогам года товарооборот с Турцией, согласно прогнозу министерства, составит $60 млрд, но, по словам Ильичева, этот показатель может оказаться еще выше, учитывая значительный рост за девять месяцев.

"Товарооборот должен достигнуть $60 млрд, а грузооборот в Азово-Черноморском бассейне, по нашим оценкам, по оценкам Минэкономразвития, который мы считали исходя из оценок товарооборота, в первую очередь с Турцией, из транзитного товарооборота, может достигнуть 250 млн тонн по году. Но, возможно, наши оценки окажутся достаточно консервативными, потому что те данные, которые у нас есть, к примеру, за 9 месяцев этого года, они показывают, что у нас практически $47 млрд. Это товарооборот в Турции только за 9 месяцев этого года", - поделился замглавы Минэкономразвития.

За январь-сентябрь 2021 года товарооборот с Турций составил $23,3 млрд, что на 53,9% больше чем за девять месяцев 2020 года, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Основной рост показателей экспорта в Турцию связан с энергетическими товарами, также наблюдалось увеличение и несырьевого неэнергетического экспорта - на 19%, до $10,5 млрд. "Мы видим, что поставки в Турцию растут, и в древесине, целлюлозе, в продукции лесопереработки достаточно значимый рост в 1,6 раза, до $1,5 млрд, в продукции химической промышленности - пластмасса, каучук и так далее", - поделился он.

Также есть рост по некоторым позициям металлургии.

"В общем, несмотря на те сложности с логистикой, с которыми мы все сталкивались, и которые сегодня уже обговаривали и обсуждали, у нас с Турцией заметный рост поставок по экспорту, заметный рост поставок и импортных товаров тоже по понятным причинам", - заключил Ильичев.