Эрдоган: для продления зерновой сделки нет препятствий

21 окт. 13:49

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что сейчас нет никаких препятствий для продления сделки по экспорту зерна по Черному морю нет. Об этом он заявил на борту самолета по возвращении из Азербайджана, где он участвовал в церемонии открытия аэропорта.

По словам турецкого лидера, он убедился в отсутствии препятствий для продления договора на вчерашней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Но если в это время возникнет какая-либо блокировка, то нет никаких препятствий для ее преодоления", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.