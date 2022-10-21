Джон Дэвид Вароли: "США хотят развалить Россию, им нужна большая война в Европе"

Каковы истинные цели США на Украине? Какую роль играет Великобритания? Как остановить украинский конфликт? Могут ли Путин и Байден договориться на саммите G20? На все эти актуальные вопросы в интервью Камрану Гасанову в передаче "Короли и пешки" ответил американский политолог Джон Дэвид Вароли.

- В одной из ваших недавних статей вы пишете, что причина конфликта на Украине - это расширение НАТО. Наверняка в США понимали, что расширение приведет к кризису в отношениях с Москвой. Почему все-таки Вашингтон решил пойти на такой риск?

- Вся наша верхушка понимала, что расширение НАТО вызовет недовольство России. Джордж Кэннан, эксперт, которого признают и правые, и левые, перед смертью 25 лет назад говорил, что не надо расширять НАТО. Киссинджер говорил то же самое. Но сейчас, когда мы говорим то же самое, нас называют агентами Кремля.

Власти думали, что Россия слабая, и мы будем делать все, что хотим. "Мы вас даже спрашивать не будем, мы будем расширять НАТО, вторгаться в Ливию, Ирак и Афганистан. Мы сильные, вы слабые", - такого рода была уверенность, поскольку для США есть только один закон – закон джунглей.

Внешняя политика США – сплошной провал. Куда входят США – там развал, разруха, геноцид. Больше всех пострадали мусульманские страны. Мне кажется, происходит геноцид мусульманских стран. Кроме того, наша элита никогда не любила славян, причем они ненавидят и русских, и украинцев, и поляков.

- Это у всех? У республиканцев и демократов?

- Нашу элиту, о которой я говорю, не видно. Это не те люди, за кого голосуют, а олигархи. Это тот же Киссинджер, люди из военно-промышленного комплекса, известные сенаторы. Это люди не от американского народа, поскольку народ у нас совершенно не интересуется внешней политикой.

- Экономическая ситуация – инфляция и цены на бензин – не убеждает простых американцев в том, что пора выразить протест против политики Байдена по Украине?

- Примерно у 50% американцев сейчас нет сбережений. У 20% есть очень небольшие сбережения. 2/3 Нью-Йорка буквально нищие. Бедность в США не видно, но 75% американцев еле-еле выживают. Все больше наших граждан не понимают, почему мы должны столько денег тратить на Украину. Некоторые даже не знают, где находится Украина, а теперь им говорят, что это самая главная страна в мире, поэтому мы должны тратить $100 млрд на нее. К сожалению, все наши СМИ говорят одно и то же – "надо помогать Украине". Есть люди, которые говорят правду, как Таки Карлсон, но таких меньшинство, у них нет влияния в СМИ.

- Учитывая атаки на "Северные потоки" и Крымский мост, поставки оружия США Украине, возможно ли прямое столкновение между Россией и США? Америка готова к большой войне?

- С 95-процентной уверенностью я могу сказать, что Америка готова и хочет большой войны - но в Европе. Америка готовила эту войну. 8 лет были попытки установить мир на Украине, и добиться мира было очень просто. Российский подход к этому вопросу был правильный, но США тормозили переговоры, в итоге мы пришли к тому, что есть сегодня. США еще зимой готовились к наступлению на Донбасс, причем это было известно четыре года назад. Я вырос в семье госслужащих и некоторые вещи понимаю на уровне интуиции. Я помню, что случилось в Хорватии, и на Донбассе власти хотели еще раз повторить то, что было в Хорватии, то есть провести быстрые боевые действия. Они готовы идти и дальше, открыто говорят: "Мы хотим убрать Путина и уничтожить Россию".

Инструкторы из Пентагона мне в частном порядке говорили, что план – "уничтожить Россию и построить там 6-8 республик, взять под контроль евразийское пространство". Это было еще 5 лет назад. Поэтому то, что происходит сейчас, меня не удивляет.

- Какую роль играет Великобритания в украинском кризисе?

- Это младший партнер США, но в пропаганде Лондон играет мощную роль. Английские СМИ очень сильные. Лондон как финансовая столица, как soft power и через СМИ сильно влияет. И США, и Британия всегда ненавидели и ненавидят Россию. Обе страны хотели бы избавиться от большой России, рассуждая так: "Почему у вас самая большая территория? Почему у вас столько богатства? Это нечестно. Дайте нам, мы хотим это".

- А они не боятся расползания ядерного оружия в случае распада России?

- Абсолютно опасная перспектива, но эти люди не думают так далеко. Когда я им говорю, что нам нужна сильная Россия, с которой можно решать глобальные проблемы и противостоять Китаю, они не понимают меня. Я не хочу обижать Украину. Если она хочет быть нашим партнером, пусть будет сильной, мирной и не убивает свои национальные меньшинства на Донбассе.

- Байден не отрицает свою встречу с Путиным на G20. Можно ли надеяться прогресс на саммите на Бали? Что должно произойти для мирного решения украинского конфликта?

- Я хотел бы быть оптимистом, но я, к сожалению, не вижу повода для оптимизма. Я знаю наши власти. Они зашли уже слишком далеко и не могут отступить. Кто-то должен победить. Сам президент США загнал себя в угол, Белый дом угодил в собственную ловушку. Даже если будут переговоры, они дадут лишь временное перемирие, а через 1-2 года снова будет война. Наши власти приняли уже окончательное решение – только война с Россией. Даже если победят республиканцы на выборах в Конгресс и Белый дом, ничего не изменится. Политика делается другими людьми – из ВПК, Council on Foreign Relations. Даже если какой-то сенатор выступит против войны с Россией – на него найдут компромат.