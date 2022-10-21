В Тбилиси заявили, что деполяризация в Грузии возможна при одном случае

21 окт. 13:44

Глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что деполяризация в Грузии возможна, если на смену крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" придут "здоровые партии".

"Чем больше "Национальное движение" ослабится, тем это лучше для спокойного и стабильного развития страны. Единственный шанс деполяризации – чтобы "Национальное движение" было заменено здоровыми политическими партиями", – цитирует политика Sputnik Грузия.

По словам Кобахидзе, в ЕНД неразбериха, и поляризация, которая была в политической системе, сейчас переместилось в эту партию. Он считает, что все это поспособствует оздоровлению политической системы.

Деполяризация является одним из условий ЕС для предоставления Тбилиси статуса кандидата на вступление в Евросоюз