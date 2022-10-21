Россия обсуждает с Азербайджаном и Ираном запуск маршрута Решт-Астара

21 окт. 13:25

Российские азербайджанские дороги (РЖД) ведут переговоры с представителями Азербайджана и Ирана по вопросу завершения строительства железнодорожного участка Решт (Иран) - Астара (Иран). Об этом сообщил заместитель главы РЖД Сергей Павлов на пленарной сессии на международном экспортном форуме "Сделано в России".

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Решт-Астара является серьезным препятствием для соединения в единую цепь железнодорожного маршрута. "Конечно, нам эта линия нужна. И вот сейчас, как говорил Алексей Логвинович (Оверчук, вице-премьер РФ - прим. ред.), мы ведем очень интенсивные переговоры с иранской стороной и с азербайджанской стороной для того, чтобы запустить этот маршрут", - цитирует его ТАСС.

Павлов также обратил внимание на то, что РЖД и "РЖД Локистика" уже используют маршрут Решт-Астара в рамках мультимодальных перевозок.

