21 окт. 13:01

ЗАГ: Юноша был убит после перестрелки в Атырау

Департамент полиции Атырауской области начал досудебное расследование по факту перестрелки в микрорайоне Атырау-2, в результате которой погиб один человек, еще двое подростков получили огнестрельные ранения, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 21 октября. "Оператору 102 управления полиции города Атырау сообщили, что в Атыраускую областную больницу был доставлен труп мужчины 2001 года рождения с огнестрельным ранением в грудь, а также два человека 2004 и 2005 годов рождения получили ранения", - сказано в сообщении.

Полиция установила, что конфликт между группой молодых людей, впоследствии переросший в драку со стрельбой, произошел в микрорайоне Атырау-2. Причина стычка в данный момент неизвестна.

"Установлены все лица, причастные к конфликту, начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Убийство", - добавили в полиции.