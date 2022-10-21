В МИД Азербайджана прокомментировали отклонение Международным судом ходатайства Армении

21 окт. 12:44

Министерство иностранных дел Азербайджана оценило решение Международного суда ООН от 12 октября 2022 года отклонить армянскую петицию против Азербайджана. Суд признал новые обстоятельства, представленные Арменией 16 сентября 2022 года, недостаточными для изменения мер, указанных в решении от 7 декабря 2021 года.

В ведомстве отметили, что решение Международного суда ООН соответствует международным и национальным обязательствам Азербайджана об отношении к каждому задержанному армянину в полном соответствии с предыдущим решением суда, а также гуманном и неизбирательном обращении с задержанными.

"Наряду с этим, как было объявлено Генеральной прокуратурой Азербайджана 17 сентября и 2 октября 2022 года, ведется подробное расследование в связи с видеозаписями, распространенными анонимно в социальных сетях, в которых, как утверждается, отражены незаконные действия азербайджанских военнослужащих. Кроме того, было обеспечено привлечение виновных лиц к ответственности в связи с некоторыми из видеозаписей, которые были распространены в предыдущий период", - сообщает МИД Азербайджана.

В министерстве указали на то, что Армения, напротив, не предприняла никаких шагов для привлечения виновных к ответственности за многочисленные военные преступления и другие незаконные действия против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, "в том числе за установку еще более 1400 мин на территории Азербайджана в период уже после подписания трехстороннего заявления, а также за ракетные удары во время 44-дневной войны по густонаселенным городам Азербайджана, таким как Гянджа".

"Как азербайджанские, так и международные наблюдатели, а также специальный докладчик Совета Европы и специальный представитель ЕС по Южному Кавказу неоднократно призывали расследовать распространенные в социальных сетях видеозаписи, указывающие на совершение армянскими военнослужащими военных преступлений, и привлечь виновных к ответственности. Международное сообщество должно привлечь Армению к ответственности за эти действия", - говорится в официальном сообщении.

МИД Азербайджана подчеркивает, что Баку привержен продолжающемуся мирному процессу и переговорам, а также защите прав всех людей в рамках международного права.