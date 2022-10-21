Ставрополье сдувает боковым ветром

21 окт. 12:21

На дорогах «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды», «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск», «Ростов-на-Дону – Ставрополь» автоинспекторы отметили сильный боковой ветер. Об этом они предупредили водителей.

«Госавтоинспекция рекомендует максимальное снижение скорости, исключить необдуманные маневры опережения, аккуратно проезжать участки с открытой местностью, быть готовым к резким порывам и удержанию руля», - говорится в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции Ставропольского края.

Уточняется, что сильный боковой ветер создает опасность аварийных ситуаций.