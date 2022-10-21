Эрдоган: мы ищем альтернативу истребителям F-16

21 окт. 12:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что руководство ведет переговоры по альтернативам американским истребителям F-16, США - не единственный выход для Анкары.

"На данный момент мнение администрации (президента США) развивается в положительном направлении. Конечно, Америка - не единственный выход для нас. При необходимости, как и в случае с системами С-400, мы ведем переговоры с альтернативными вариантами за пределами Соединенных Штатов…У нас есть альтернативы", - сказал Эрдоган в беседе с журналистами.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.