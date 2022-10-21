Граждан Ирана призвали покинуть Украину

21 окт. 12:02

Гражданам Ирана в ближайшее время рекомендовано воздержаться от поездок на Украину, тем, кто уже находится в стране, лучше срочно покинуть ее, говорится в заявлении министерства иностранных дел Ирана.

"В связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности на Украине всем гражданам Ирана рекомендуется воздержаться от поездок в эту страну. Граждане, которые находятся сейчас на Украине, также должны покинуть страну ради обеспечения своей безопасности и спасения своей жизни", - информирует МИД Ирана.