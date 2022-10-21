Азербайджано-турецкий "Лес Дружбы" расположится в Джебраиле

21 окт. 11:48

На территории Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства в Джебраильском районе Азербайджана появится "Лес Дружбы", сообщил замминистра экологии и природных ресурсов страны Вугар Керимов в рамках 6-й Конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

По словам Керимова, "Лес Дружбы" будет разбит на территории площадью около 20 га. Кроме того, на 40 га перед Центром на террасах будут высажены леса. "Предпочтение будет отдано саженцам местных видов деревьев, кустарников. Общая площадь в рамках проекта составляет 105 га", - рассказал он.

Ожидается, что Центр начнет работу в первой половине 2024 года, добавил Вугар Керимов.