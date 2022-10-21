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Турция призвала США не угрожать Саудовской Аравии

Турция призвала США не угрожать Саудовской Аравии

Угрозы Вашингтона Эр-Рияду из-за решения ОПЕК+ недопустимы, заявил глава министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы видим, как одна страна встает и угрожает Саудовской Аравии. Такое поведение недопустимо", - приводит слова глава МИД РИА Новости.

Ранее страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией решили  сократить нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.

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