Турция призвала США не угрожать Саудовской Аравии

21 окт. 11:46

Угрозы Вашингтона Эр-Рияду из-за решения ОПЕК+ недопустимы, заявил глава министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы видим, как одна страна встает и угрожает Саудовской Аравии. Такое поведение недопустимо", - приводит слова глава МИД РИА Новости.

Ранее страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией решили сократить нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.