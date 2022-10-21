Рынок появился в селе Агалы Зангиланского района

21 окт. 11:37

В селе Агалы Зангиланского района открылся пищевой рынок, сообщает пресс-служба агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Отмечается, что при поддержке ведомства, общественного объединения предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана и турецкой компании Kolin на рынке будет продаваться продукция около 40 предпринимателей.

Общая площадь рынка составляет 240 кв м. Помимо производимой в Агалы продукции будет реализовываться продажа сельскохозяйственной продукции соседних районов, товаров повседневного спроса, сувениров, ковров, текстильных изделий, изделий ручной работы и многое другое.

Рынок удовлетворит потребности жителей населенного пункта в товарах повседневного спроса, а также обеспечит занятость населения.