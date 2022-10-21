Торговля Казахстана и ЕАЭС за восемь месяцев превысила $17 млрд

21 окт. 11:33

Объем взаимной торговли Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за январь - август текущего года превысил $17 млрд, сообщил премьер-министр республики Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания Евразийского межправительственного совета.

"Несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за восемь месяцев текущего года превысила 17 млрд долларов, что на 5% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует Смаилова он.

Далее он отметил, что с момента создания объединения республика увеличила экспорт обработанной продукции в страны ЕАЭС на 64%. "В целом казахстанский экспорт в страны ЕАЭС вырос на 35%. При этом расширяется товарная номенклатура в пользу готовых товаров", - цитирует главу правительства ТАСС.