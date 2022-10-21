Коронавирус в России диагностирован у 9 761 человека

21 окт. 11:21

В России за минувшие сутки выявили 9 761 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 660, в Санкт-Петербурге - 551, в Подмосковье - 321. В Краснодарском крае - 182, в Ставропольском крае - 118, в Крыму - 55, в Дагестане - 13, в Кабардино-Балкарии - 21, в Адыгее - 15, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 26, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 354 915.

Госпитализированы за сутки 1 413 человек. Выздоровели 15 672 пациента, за все время - 20 693 493.

Умерло за сутки 93 человека, с начала пандемии - 389 359.