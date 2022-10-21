Президент Армении заявил о необходимости укрепления сотрудничества внутри ЕАЭС

21 окт. 10:58

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо использовать все ресурсы для укрепления сотрудничества. Об этом президент Армении Ваагн Хачатурян заявил 21 октября на встече с главами правительств стран ЕАЭС.



"Считаю важным подчеркнуть, что в нынешних условиях, когда наши народы сталкиваются с новыми глобальными вызовами, необходимо использовать все имеющиеся у нас средства и ресурсы в целях укрепления сотрудничества, координации и эффективной реализации принимаемых решений", - цитирует его ТАСС.



Хачатурян также выразил надежду, что по итогам заседания Евразийского межправсовета стороны смогут сделать еще один уверенный шаг вперед на пути к дальнейшему развитию евразийского экономического пространства.