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Президент Армении заявил о необходимости укрепления сотрудничества внутри ЕАЭС

Президент Армении заявил о необходимости укрепления сотрудничества внутри ЕАЭС

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо использовать все ресурсы для укрепления сотрудничества. Об этом президент Армении Ваагн Хачатурян заявил 21 октября на встече с главами правительств стран ЕАЭС.

"Считаю важным подчеркнуть, что в нынешних условиях, когда наши народы сталкиваются с новыми глобальными вызовами, необходимо использовать все имеющиеся у нас средства и ресурсы в целях укрепления сотрудничества, координации и эффективной реализации принимаемых решений", - цитирует его ТАСС.

Хачатурян также выразил надежду, что по итогам заседания Евразийского межправсовета стороны смогут сделать еще один уверенный шаг вперед на пути к дальнейшему развитию евразийского экономического пространства.

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