СМИ: Маск и Twitter стремятся завершить сделку о покупке соцсети в течение недели

21 окт. 10:33

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и советники компании Twitter стараются завершить сделку о покупке социальной сети за $44 млрд до конца октября. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники

По их информации, в настоящее время банкиры и юристы обеих сторон занимаются подготовкой документов для выкупа соцсети до 28 октября.



Один из источников отмечает, что по прошествии нескольких месяцев конфликта стороны ведут сейчас переговоры в более "искреннем ключе". Компания и предприниматель стремятся завершить сделку, а не заниматься разбирательством в суде, отмечает агентство.



Накануне газета The Washington Post сообщила, что Илон Маск в случае покупки Twitter намерен сократить примерно 75% сотрудников компании.

