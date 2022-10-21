LG может перенести российское производство в Узбекистан или Казахстан

21 окт. 10:37

Южнокорейская компания LG рассматривает возможность закрыть завод в Московской области и перенести производство в Узбекистан или Казахстан, сообщил "Коммерсанту" источник на рынке бытовой техники.

В Узбекистане производитель ведет переговоры с компанией Artel, на мощностях которой производится техника Samsung. В Казахстане у LG было производство, которое закрылось в 1998 году. По словам источника, часть топ-менеджмента компании уже релоцировали в Ташкент. Другой источник заявляет, что LG ведет переговоры с властями Казахстана.