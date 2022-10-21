Ташкент и Ашхабад подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства

21 окт. 10:22

Лидеры Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиеев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписали Декларацию об углублении стратегического партнерства, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Также на уровне правительств, министерств и ведомств двух стран подписаны документы, предусматривающие наращивание многопланового двустороннего сотрудничества, включая план практических действий на 2022-2024 годы по активизации политического диалога, межпарламентского, торгово-экономического сотрудничества, культурно-гуманитарного обмена, соглашение о развитии двусторонних внешнеэкономических отношений, соглашение о регулировании деятельности торговых домов на территориях стран, соглашение о научно-техническом сотрудничестве, план мер по расширению сотрудничества в области сельского хозяйства.

Также были приняты соглашения о регистрации лекарственных средств и из­делий медицинского назна­чения, соглашения о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, таможенного дела, ветеринарии и животноводства, кинематографии и других направлениях.