Названы нетипичные признаки сердечного приступа

21 окт. 10:22

Сердечный приступ не всегда проявляются резкой болью в левой части груди, на инфаркт могут указывать и нетипичные признаки, сообщил врач-кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, сердечно-сосудистая катастрофа может маскироваться под вполне безобидные симптомы. В некоторых случаях инфаркт можно спутать с отравлением, иногда резкие болезненные ощущения могут возникать в конечностях.

«Инфаркт может скрываться как боль в руке, так боль в животе, пояснице. Это все может оказаться заболеванием сердца. Любая боль в грудной клетке расценивается как потенциально опасная. И нужно обязательно вызвать врача. Лучше приехать с невралгией в скорую, чем пропустить инфаркт», - врач.

Даже если приступ боли быстро прошел, лучше всего проверить состояние организма, отметил он в беседе с URA.Ru.