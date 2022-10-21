Названа стоимость зарубежных туров на Новый год

21 окт. 10:21

В этом году провести зимние каникулы в теплых странах будет дороже для россиян на 67% по сравнению с прошлым январем, пишут "Известия".

Главным новогодним направлением стал Египет, сообщает Level.Travel, средний чек за неделю на двоих за год вырос на 37%, до 181,4 тыс. рублей. Вторым по популярности направлением оказалась Шри-Ланка - плюс 44%, средний чек - 260 тыс рублей. На третьем месте курорты Турции - плюс 67%, 187 тыс рублей и туры по России, они стали дороже на 36%, средний чек - 54 тыс рублей.

В компании Tez Tour также сообщили о лидерстве Египта - на страну приходится более 50% всех проданных на Новый год туров, также популярны ОАЭ - 15% продаж, Турция, Мальдивы и Таиланд - по 10%. Туроператор отмечает, что сильнее всего подорожал новогодний отдых в Турции - на 35-40%, в ОАЭ - на 30–35%, на Мальдивах - на 20%.

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что "сейчас увеличение стоимости новогодних программ оценивается в диапазоне 10–30%", а туры в Таиланд за год подешевели на 10–15%.