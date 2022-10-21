В Грузии арестованы обвиняемые по делу о гибели девочки в фонтане

21 окт. 10:11

Тбилисский городской суд избрал арест в качестве меры пресечения для всех девяти человек, задержанных по делу о гибели 13-летней Мариты Мепаришвили от удара током в фонтане парка Ваке, сообщил прокурор Арчил Ткешелашвили после заседания суда.

"Суд разделил наши доводы о том, что есть опасность скрытия, уничтожения улик, совершения нового преступления и оказания давления на свидетелей со стороны обвиняемых. Исходя из указанных обстоятельств, суд счел нашу позицию обоснованной и для всех девяти обвиняемых избрал арест в качестве меры пресечения", - сказал он

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 8 декабря, передает ТАСС.