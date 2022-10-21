Турция намерена стать производственным центром

Анкара может закупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования, заявил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати.

На вопрос, будут ли турецкие покупатели соблюдать требования стран G7 по предельной цене на российскую нефть, он сообщил, что "предельная цена еще не введена в действие".

"Мы должны предпринять необходимые шаги для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны", - приводит слова Небати издание Dünya.

Заявив, что "Анкара может покупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования" в случае необходимости, министр отметил, что "в случае введения санкций, Турция имеет все возможности для разработки инструментов, чтобы адаптироваться к новой ситуации, не нарушая ни одной из санкций".

Также глава ведомства подчеркнул, что власти намерены осуществить экономические преобразования, благодаря которым Турция станет производственным центром.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, Турция – один из крупнейших потребителей российской нефти. "Турция занимает третье место среди неевропейских стран по объему импорта российской нефти после Китая и Индии. После введения санкций, связанных с транспортировкой нефти из РФ, Турция вместе с Китаем станет приоритетным рынком сбыта, поскольку для них путь транспортировки самый короткий. Нужно намного меньше задействовать танкеров, чем, допустим, при поставках в Южную Азию. Конкретные объемы поставок в Турцию в новых условиях трудно прогнозировать, поскольку турецкие покупатели смогут перепродавать часть этой нефти на другие рынки. Речь идет в пределах полумиллиона баррелей в день", - сказал он.



"Российские компании неизбежно столкнутся после 5 декабря с дефицитом танкеров, потому что собственный флот у нас пока покрывает около седьмой части всех поставок, а иностранным будет запрещено возить нашу нефть. Сейчас, естественно, идет процесс по покупке и фрахтованию тех судов, которые готовы рисковать попаданием под санкции, но это достаточно длительный процесс. Здесь страны-импортеры, в частности Китай, не могут помочь нам в силу того, что их и наши суда сильно отличаются по грузоподъемности. В российские порты не каждое судно может зайти, наиболее крупные не предназначены для российских портов. Поэтому Турция, куда возить нефть намного проще, и станет еще более приоритетным направлением, чем до санкций", - подчеркнул Алексей Белогорьев.



"Обратите внимание, как ведут себя страны G7: они не запрещают покупать российскую нефть, то есть это не безусловные вторичные санкции. Запрет касается только страхования морских перевозок, финансирования, обслуживания и фрахта танкеров. В данном случае ключевая проблема связана со страхованием и фрахтом. Чем короче фрахточное плечо, чем быстрее можно нефть доставить, тем легче эти вопросы решаются. Поэтому самой Турции делать особо ничего не нужно, скорее российские компании возьмут на себя риск доставки. Если раньше чаще всего российские компании продавали нефть в российском порту отгрузки, а дальше все риски и расходы, связанные с транспортировкой, брали на себя посредники либо покупатели, то сейчас из-за санкций схема меняется, то есть российские компании будут продавать нефть в порту разгрузки. Это для покупателя проще и снимает с него риски, в том числе санкционные", - рассказал экономист.