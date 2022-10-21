Посол в России: банки Индонезии могут начать принимать карты "Мир"

21 окт. 9:54

Индонезия обсудит с Россией использование карт платежной системы "Мир". Об этом сообщил индонезийский посол в Москве Хосе Таварес.

"Да, мы рекомендовали Джакарте, чтобы индонезийские банки начали принимать карты "Мир", - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящее время много россиян используют "Мир" для путешествий. "Эти карты уже принимаются во Вьетнаме, Турции, Белоруссии, Казахстане и других странах. Мы бы хотели также, чтобы эти карты принимались в Индонезии, конечно", - поведал Таварес.

По его словам, в скором времени стороны обсудят данный вопрос. "У нас есть механизм обсуждения между Россией и Индонезией по банковским и финансовым вопросам. Этот вопрос будет обсуждаться", - напомнил посол.

Он обратил внимание на то, что Индонезия заинтересованы в том, чтобы принимать большое число туристов, а карты "Мир" им будут полезны".

