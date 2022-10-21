Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов обсудили углубление отношений двух стран

21 окт. 9:46

Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркменистана Сердар Бердымухамедов эти утром провели переговоры в узком формате.

Лидеры обсудили вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений, в основе которых лежат многовековые узы дружбы и добрососедства между братскими народами.

Основными темами переговоров Мирзиеева и Бердымухамедова стали вопросы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, водной, аграрной и других сферах. Было отмечено, что за последние годы по всем направлениям взаимодействия двух стран удалось достичь прорыва.

Узбекистан и Туркменистан успешно реализуются договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне, проводят регулярные контакты и плодотворные обмены между правительствами, министерствами и ведомствами, регионами.

Президенты выразили уверенность, что встреча в Ашхабаде даст новый мощный импульс развитию многогранных узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства.

Также стороны обменялись мнениями по международной и региональной повестке, в том числе по вопросу углубления сотрудничества в Центральной Азии.