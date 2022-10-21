В Дагестане полностью восстановили электроснабжение

21 окт. 9:25

В четырех районах Дагестана, оставшихся ранее без света из-за технологических нарушений, полностью восстановлено электроснабжение, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Сегодня в 16:50 мск от диспетчера ОАО "Дагэнерго" поступила информация о том, что электроснабжение во всех 4 муниципальных образованиях восстановлено в полном объеме. В восстановительных работах были задействованы 8 бригад ОАО "Дагэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, 32 населенных пункта в Дагестане с населением порядка 17 тыс человек остались без электричества.