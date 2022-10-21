В Подмосковье ночью выпал первый снег

21 окт. 9:18

Первый снег выпал минувшей ночью в отдельных районах Московской области, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"Первый снег на севере и северо-западе Подмосковья, Шаховская - граница Тверской и Московской областей. Метеостанции Клин и Волоколамск официально зафиксировали снег в ночные часы", - поделился специалист.

Также в Подмосковье в ночь на пятницу зафиксированы заморозки: в Электростали подморозило до минус 1,4, в Можайске - до минус 1,1, в Егорьевске - до минус 0,9, а в Луховицах - до минус 0,8, в Волоколамске - до минус 0,2.