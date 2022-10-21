Турецкий лоукостер соединит Анкару и Тбилиси

21 окт. 9:18

Турецкая низкобюджетная авиакомпания Pegasus Airlines в течение зимнего навигационного сезона будет выполнять рейсы из Анкары в Тбилиси и обратно. Об этом сообщили в агентстве гражданской авиации Грузии.

Первый полет по данному направлению состоится 2 ноября текущего года. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям до конца марта 2023 года.

Pegasus Airlines получили от авиаперевозчика разрешение на полеты 29 октября.

В 2019-2020 годах рейсы между Анкарой и Тбилиси выполнялись авиакомпанией Turkish Airlines, однако из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса COVID-19, авиасообщение между городами было прервано.