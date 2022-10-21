Синоптик рассказал о погоде в выходные

21 окт. 9:13

Суббота в Москве и Московской области будет солнечная, но прохладная, а вот в воскресенье в столице снова пройдут дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Но вот уже в выходные дни существенных осадков не будет - в субботу даже, возможно, будет солнечно, но прохладно. В воскресенье опять небольшие дожди, температура до 8 градусов", - цитирует собеседника ТАСС,

Столбики столичных термометров будут подниматься до +8 днем и опускаться до -1 ночью.