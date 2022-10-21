Детей просят носить маски в Актобе

21 окт. 8:22

В актюбинских школах неожиданно возвращают масочный режим из-за роста заболевших ОРВИ. Так, число заболевших перешагнуло за 500, 45 - в тяжелом состоянии поступили в больницу и сейчас проходят лечение.

В связи с этим главный санврач области вынес постановление. Рекомендуется приходить в школу в медицинских масках, а при первых же симптомах простуды обращаться к врачам. Специалисты не исключают дальнейшего обострения ситуации и пытаются остановить массовое заболевание, сообщает КТК, передает Sputnik Казахстан.