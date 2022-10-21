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Врач рассказал, что нужно сделать сразу после болезни

Врач рассказал, что нужно сделать сразу после болезни

Выздоровление не означает, что сразу после болезни можно вернуться к обычному ритму жизни, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, к привычной до болезни повседневной норме нагрузок организм необходимо подготовить: в борьбе с недомоганием вы израсходовали много энергии и силы нужно восполнить, передает радио Sputnik

"Болезнь нарушает работу организма, поэтому требуется время на восстановление. Если после перенесенного заболевания у человека сохраняются быстрая утомляемость и одышка, то это тревожные симптомы. Они должны натолкнуть переболевшего на мысль о том, что нужны еще какие-то реабилитационные мероприятия", сказал он.

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