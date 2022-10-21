Из Сирии в РФ вернулись 38 российских детей

21 окт. 7:55

Самолет с 38 российскими детьми прибыл из Сирии в аэропорт Чкаловский в ночь с четверга на пятницу, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

"При содействии Марии Львовой-Беловой на родину из Сирии вернулись 38 российских детей. Самолет ВКС России с российскими детьми прибыл на подмосковный аэродром Чкаловский в ночь на 21 октября. На родину вернулись 38 детей в возрасте от четырех до 14 лет, среди них 15 девочек и 23 мальчика. С аэродрома детей доставили в один из федеральных медицинских центров", - говорится в сообщении.