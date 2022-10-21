Махачев назвал Нурмагомедова плохим футболистом

21 окт. 7:20

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев негативно оценил футбольные качества бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Мы всегда играем в баскетбол или футбол. Хабиб знает больше о футболе, но сам плохой игрок. Сейчас он очень тяжелый, и моя команда всегда побеждает», - сказал он. на пресс-конференции турнира UFC-280.

Напомним, что Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи.