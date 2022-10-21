Синоптик призвал московских автомобилистов «переобуться»

21 окт. 6:05

У автомобилистов Москвы есть в запасе почти две недели, чтобы безопасно ездить на летней резине предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"У столичных автомобилистов еще есть в запасе почти пару недель, чтобы безопасно эксплуатировать летнюю резину. Более точные сроки будут представлены в начале ноября", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Тишковец напомнил, что главным критерием является среднесуточная температура – ее устойчивый переход на протяжении пяти дней через отметку плюс 5 в сторону понижения.