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В домах Пятигорска снова тепло

В домах Пятигорска снова тепло

Специалисты ликвидировали аварию, в результаты которой часть абонентов города осталась без подачи горячей воды. Как сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своём телеграм-канале, гидроудар произошел на котельной «Белая ромашка».

К ремонтным работам привлекли сотрудников «Пятигорсктеплосервиса». Специалисты отсекли поврежденный луч, после  устранения последствий ЧП теплоснабжение возобновилось.

«Проведём совещание с Центральными электрическими сетями о недопущении скачков напряжения. У людей из-за таких ситуаций сгорают электроприборы, останавливаются котельные, потом резко включаются. К чему это приводит, мы сегодня увидели», - сказал Ворошилов.

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