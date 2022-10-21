В домах Пятигорска снова тепло

21 окт. 6:59

Специалисты ликвидировали аварию, в результаты которой часть абонентов города осталась без подачи горячей воды. Как сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в своём телеграм-канале, гидроудар произошел на котельной «Белая ромашка».

К ремонтным работам привлекли сотрудников «Пятигорсктеплосервиса». Специалисты отсекли поврежденный луч, после устранения последствий ЧП теплоснабжение возобновилось.

«Проведём совещание с Центральными электрическими сетями о недопущении скачков напряжения. У людей из-за таких ситуаций сгорают электроприборы, останавливаются котельные, потом резко включаются. К чему это приводит, мы сегодня увидели», - сказал Ворошилов.