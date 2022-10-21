ХХ съезд Компартии: как изменится экономика Китая

В воскресенье открылся ХХ съезд Коммунистической партии Китая (КПК). По мнению аналитиков из инвестиционной компании Natixis, встреча китайских руководителей, которая проходит раз в пять лет, имеет важное значение с точки зрения ее последствий для экономики: одни сектора будут поддержаны, а другие останутся под давлением.

Как отмечает CNBC, в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью, обозначив приоритеты Коммунистической партии Китая на ближайшие пять лет. Официальная версия доклада будет опубликована после завершения XX Съезда КПК в субботу. Как утверждают аналитики из французского инвестиционного банка, по итогам съезда ”промышленной политике будет оказана значительная поддержка”. Эксперты указывают на то, что Си неоднократно подчеркнул необходимость в инновациях. ”Зеленый переход и полупроводники по-прежнему будут в приоритете”, - уверены аналитики.

Что будет с технологическим сектором и недвижимостью

В последние несколько лет напряженность в отношениях КНР и США усиливается. Совсем недавно США утвердили закон об экспортном контроле, ограничивающий китайское производство чипов. ”Китай больше всего беспокоит тот факт, что ограничения всё сложнее обходить, - объяснил Гэри Нг, старший экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону и особым исследованиям в Natixis. - Что касается промышленной политики, Китай будет увеличивать субсидии и усиливать поддержку”. Обеспечение национальной безопасности, в частности за счет продуктов питания и энергии, еще одна тема, к которой Си неоднократно обращался в своем выступлении.

”Акцент на национальной безопасности свидетельствует о том, что политика нулевого ковида будет продолжаться, а интернет-платформы останутся под давлением, - считают аналитики из Natixis. - Сектор недвижимости по-прежнему будет испытывать сложности, поскольку о какой-либо поддержке Си в своей речи не упоминал”. Сектор недвижимости, на который приходится почти четверть китайского ВВП оказался в непростом положении, поскольку продажи в текущем году упали после того, как Пекин принял меры по снижению зависимости застройщиков от займов.

Си подчеркнул, что Китай нацелен на ”модернизацию”, которая обеспечит ”высокотехнологическое развитие” и всеобщее процветание: умеренное благосостояние для всех, а не для избранных. Си также упомянул о продвижении ”здоровой” онлайн-среды. Аналитики связывают преследование интернет-компаний в Китае со смещением фокуса на всеобщее процветание.

Дальнейший рост зависит от Covid

В своей речи Си не уточнил, продолжится ли жесткая политика страны в отношении коронавируса. Меры по сдерживанию Covid помогли стране быстро вернуться к росту в 2020 году. Однако в этом году противоречивый контроль деловой и социальной активности привел к тому, что инвестиционные банки раз за разом снижали прогнозы экономического роста Китая.

”Китайская экономика в 2023 году в основном будет зависеть от того, откроется она или нет, - считает Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в Natixis.

На этой неделе Национальное статистическое бюро Китая внезапно задержало публикацию отчета по ВВП за третий квартал и другие данные, которые должны были быть обнародованы во вторник.