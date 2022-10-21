Казахстан и Китай вступили в новое "золотое 30-летие"

Первой страной, куда председатель КНР Си Цзиньпин отправился после пандемии, стал Казахстан. Тем самым, по мнению многих экспертов, китайский лидер продемонстрировал, что встреча с президентом Касымом-Жомартом Токаевым для него крайне важна.

"Мы одними из первых урегулировали пограничные вопросы, превратив общую границу протяженностью в 1780 километров в узы дружбы между народами. Мы одними из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере индустриализации, подав пример взаимодействия в рамках программы "Один пояс – один путь", - сказал китайский лидер казахстанскому коллеге на переговорах в Акорде.

Там они приняли совместное заявление по случаю 30-летия установления дипотношений, в котором, в частности, казахстанская сторона поддержала принцип "одного Китая", согласилась, что Тайвань остается неотъемлемой частью территории Китая, а китайская сторона поддержала "самостоятельно избранный путь развития Казахстана и меры, предпринимаемые правительством Казахстана для поддержания внутригосударственной стабильности, межэтнического согласия и стимулирования социально-экономического развития".

Токаев резюмировал, что принятый документ открывает новое "золотое 30-летие", а заявленное в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года "вечное всестороннее стратегическое партнерство" вышло на заданную траекторию.

Что же касается экономики, то важнейшим направлением сотрудничества Казахстана и Китая считается работа в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь". Казахстан создал национальную программу развития инфраструктуры "Нұрлы жол" и интегрировал ее с китайской инициативой, что повлияло на расширение торговли. Через территорию Казахстана проходит несколько маршрутов "Нового Шелкового пути", соединяющие Евросоюз и высокоразвитые районы Китая. Участие Казахстана в проекте делает страну значимым транспортно-логистическим узлом и открывает доступ к Тихому океану через базу казахстанско-китайского логистического сотрудничества в портовом городе Ляньюньгань.

В ходе сентябрьского визита китайского лидера в Казахстан стороны выразили готовность изучить возможности совместного строительства третьего железнодорожного пограничного перехода. По мнению Си Цзиньпина, партнерство может быть реализовано в рамках сферы безопасности, дальнейшего развития сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, а также продолжения координации действий в рамках работы в международных организациях.

На днях председатель правления "КазМунайГаза" Магзум Мирзагалиев встретился с президентом PetroChina - вице-президентом CNPC Хуаном Юнчжаном в режиме видеоконференцсвязи. Речь шла об увеличении поставок казахстанской нефти в Китай. Сейчас рассматриваются варианты увеличения пропускной способности нефтетранспортной инфраструктуры из Атырау в КНР. Также в Астане и Пекине рассматривают возможности по расширению перерабатывающих мощностей Шымкентского НПЗ. Разработку подготовку проекта планируется завершить в декабре. Его реализация обретает актуальность на фоне растущего внутреннего спроса на нефтепродукты в Казахстане.

За первые семь месяцев этого года торговый оборот Казахстана и КНР увеличился на 38,3% в сравнении с тем же периодом 2021 года, и составил 13,5 млрд долларов. В основном объем товарооборота увеличился за счет роста экспорта минеральных продуктов Казахстана, а также топливно-энергетических товаров. Поставки КНР также с счет машин, оборудования, транспортных средств, продукции химической промышленности, а также металлов и изделия из них. Сейчас в Казахстане работает 1600 компаний с участием юридических лиц из Китая. В основном эти предприятия специализируются на торговле, строительстве, горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, обрабатывающей промышленности, а также на сфере информации и связи. Две страны также реализуют совместные проекты по использованию возобновляемых источников энергии, сотрудничают в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Сотрудничество Казахстана и Китая содействует развитию торговли между Востоком и Западом, что делает такое взаимодействие выгодным не только для этих стран, но и для всей Евразии.