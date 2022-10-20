ПРООН: Турция может стать глобальным лидером в борьбе с изменением климата

20 окт. 23:43

Турция способна внести весомый вклад как мировой лидер в борьбе с изменением климата, считает постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон, пишет "Анадолу".

В четверг на Экологическом форуме в Стамбуле Винтон заявила, что участие высших должностных лиц Турции в форуме "жизненно важно для эффективных действий по изменению климата на национальном уровне".

"Турция может внести свой вклад в качестве мирового лидера для позитивных изменений в борьбе с изменением климата", - отметила она.

По ее словам, решать проблемы климата нужно не сея страх, но предлагая решение. Винтон заметила, что существуют сложности мотивации людей к защите планеты.

Ископаемое топливо следует заменить возобновляемыми источниками, а целостный подход к борьбе с климатическими изменениями нужно принять без паники на всех уровнях правительства, считает Винтон.

Она добавила, что мир сейчас находится на этапе, когда нужно принять меры для сведения к минимуму климатических изменений, иначе мир обречен на "самоубийственную войну против природы".