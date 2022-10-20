Лазанья отравила свыше 70 туристов в Италии

20 окт. 23:26

Испанские пожилые туристы, приехав на отдых в Италию, отравились лазаньей, сообщает издание il Messaggero.

Иностранцы поселились в одном из отелей в провинции Варезе. До этого они пообедали в одном из местных ресторанов, где поели одно из традиционных блюд итальянской кухни.

Первые симптомы отравления проявились у 75 человек к вечеру, а уже утром персонал отеля вызвал "скорую": шестерых туристов доставили в больницу. В группу входили граждане Испании в возрасте от 64 до 84 лет.

Главным виновником отравления с диареей и рвотой, как пишет газета, стала лазанья, которую туристы отведали после прилета в миланский аэропорт "Мальпенса".