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Как уроженец Каховки стал основоположником армянской симфонической музыки

Мамикон Бабаян специально для "Вестника Кавказа"
Как уроженец Каховки стал основоположником армянской симфонической музыки

Уроженец городка Каховка Днепровского уезда Таврической губернии Российской империи Александр Афанасьевич Спендиаров был воспитан в традициях русской классики, но  именно ему было суждено встать у истоков классического армянского симфонизма.

Родственники, соседи и знакомые отмечали многостороннюю одаренность Александра еще в детстве. Спендиаров рисовал, писал стихи, мастерил поделки из бумаги, которые его родственник -  Иван Айвазовский -  демонстрировал в Императорской Академии художеств.

Детство Спендиаров провел в Симферополе. Поначалу он не питал особых чувств к симфониям и не спешил связывать свою жизнь с музыкой. Тогда он слушал лишь военные оркестры и мелодии уличных музыкантов. Возможно, музыкальный талант Александра Спендиарова не был бы раскрыт, если бы не влияние семьи. Наталья Карповна Спендиарова (в девичестве Селинова) играла на фортепиано, исполняла крымско-татарские напевы. Отец и другие родственники тоже играли на музыкальных инструментах. Иными словами, семья Спендиаровых относилась к тем слоям русской интеллигенции, для которых музыка и творчество были элементами повседневной жизни.

К армянской же культуре Спендиаров, как ни парадоксально, приобщился в Москве, куда приехал поступать на юридический факультет Московского университета. Среди московских армян начала XX века существовала традиция: где бы ни встретились приезжие соотечественники, приглашать их к себе в дом. Об этом студент Спендиаров писал отцу и матери, не скрывая восхищения гостеприимством столичного армянства. Музицирование тогда было одним из излюбленных занятий молодежи, и московские армяне разделяли это увлечение, нередко исполняя народные мелодии. Играя на скрипке, фортепиано, часто импровизируя, Александр не собирался становиться композитором. Несмотря на постоянные похвалы, свое будущее он видел в пространстве юридической практики.

Однако по завершении учебы в университете произошла знаковая встреча, в корне изменившая последующую жизнь Спендиарова. В 1896 году он познакомился с русским композитором Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, высоко оценившим талант Спендиарова. Александр и ранее с наслаждением слушал произведения классика, однако симфоническая сюита "Шехеразада" перевернула его представление о чувствах русской интеллигенции, размышляющей о судьбах кавказских народов, ведь  Римскому-Корсакову удалось объединить музыкальные пласты русской классики с элементами восточных культур.

Поскольку юридическая практика не обещала творческого роста, а страна постепенно вступала в эпоху коренных революционных изменений, последующие годы Александр Спендиаров посвятил учебе у одного из величайших русских композиторов, находясь рядом с ним вплоть до самой смерти Римского-Корсакова в 1908 году.

Представления о русской музыкальной традиции казались чем-то незыблемым. Причем Александр Спендиаров обратил внимание на то, что русские композиторы никогда не использовали армянские мотивы в своих произведениях. Когда он начал создавать новые симфонические образы с оглядкой на произведения своего учителя, то в поисках материала обратился к записям народных исполнителей. В то время он жил в Крыму, но часто путешествовал по Южному Кавказу. В этот период на свет появились такие произведения как "Три пальмы", "Крымские эскизы", началась работа над оперой "Алмаст". К началу 1920-х Александр Спендиаров стал одним из наиболее известных композиторов-востоковедов, располагая одной из богатейших музыкальных коллекций фольклорного материала.

Переехав в Армению всего за шесть лет до своей смерти, Александр Спендиаров создал знаменитые на весь мир "Ереванские этюды", завершил  работу над оперой "Алмаст", соединив в ней народный армянский фольклор, прежде насыщенный преимущественно вокальным содержанием, с оркестровыми традициями русской классики. Основание первого симфонического оркестра при Ереванской консерватории, оперного класса, составление плана организации музыкального издательства Армении – все это заслуги Александра Спендиарова, сумевшего создать единое пространство русско-армянской музыки.

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