Как уроженец Каховки стал основоположником армянской симфонической музыки

Уроженец городка Каховка Днепровского уезда Таврической губернии Российской империи Александр Афанасьевич Спендиаров был воспитан в традициях русской классики, но именно ему было суждено встать у истоков классического армянского симфонизма.

Родственники, соседи и знакомые отмечали многостороннюю одаренность Александра еще в детстве. Спендиаров рисовал, писал стихи, мастерил поделки из бумаги, которые его родственник - Иван Айвазовский - демонстрировал в Императорской Академии художеств.

Детство Спендиаров провел в Симферополе. Поначалу он не питал особых чувств к симфониям и не спешил связывать свою жизнь с музыкой. Тогда он слушал лишь военные оркестры и мелодии уличных музыкантов. Возможно, музыкальный талант Александра Спендиарова не был бы раскрыт, если бы не влияние семьи. Наталья Карповна Спендиарова (в девичестве Селинова) играла на фортепиано, исполняла крымско-татарские напевы. Отец и другие родственники тоже играли на музыкальных инструментах. Иными словами, семья Спендиаровых относилась к тем слоям русской интеллигенции, для которых музыка и творчество были элементами повседневной жизни.

К армянской же культуре Спендиаров, как ни парадоксально, приобщился в Москве, куда приехал поступать на юридический факультет Московского университета. Среди московских армян начала XX века существовала традиция: где бы ни встретились приезжие соотечественники, приглашать их к себе в дом. Об этом студент Спендиаров писал отцу и матери, не скрывая восхищения гостеприимством столичного армянства. Музицирование тогда было одним из излюбленных занятий молодежи, и московские армяне разделяли это увлечение, нередко исполняя народные мелодии. Играя на скрипке, фортепиано, часто импровизируя, Александр не собирался становиться композитором. Несмотря на постоянные похвалы, свое будущее он видел в пространстве юридической практики.

Однако по завершении учебы в университете произошла знаковая встреча, в корне изменившая последующую жизнь Спендиарова. В 1896 году он познакомился с русским композитором Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, высоко оценившим талант Спендиарова. Александр и ранее с наслаждением слушал произведения классика, однако симфоническая сюита "Шехеразада" перевернула его представление о чувствах русской интеллигенции, размышляющей о судьбах кавказских народов, ведь Римскому-Корсакову удалось объединить музыкальные пласты русской классики с элементами восточных культур.

Поскольку юридическая практика не обещала творческого роста, а страна постепенно вступала в эпоху коренных революционных изменений, последующие годы Александр Спендиаров посвятил учебе у одного из величайших русских композиторов, находясь рядом с ним вплоть до самой смерти Римского-Корсакова в 1908 году.

Представления о русской музыкальной традиции казались чем-то незыблемым. Причем Александр Спендиаров обратил внимание на то, что русские композиторы никогда не использовали армянские мотивы в своих произведениях. Когда он начал создавать новые симфонические образы с оглядкой на произведения своего учителя, то в поисках материала обратился к записям народных исполнителей. В то время он жил в Крыму, но часто путешествовал по Южному Кавказу. В этот период на свет появились такие произведения как "Три пальмы", "Крымские эскизы", началась работа над оперой "Алмаст". К началу 1920-х Александр Спендиаров стал одним из наиболее известных композиторов-востоковедов, располагая одной из богатейших музыкальных коллекций фольклорного материала.

Переехав в Армению всего за шесть лет до своей смерти, Александр Спендиаров создал знаменитые на весь мир "Ереванские этюды", завершил работу над оперой "Алмаст", соединив в ней народный армянский фольклор, прежде насыщенный преимущественно вокальным содержанием, с оркестровыми традициями русской классики. Основание первого симфонического оркестра при Ереванской консерватории, оперного класса, составление плана организации музыкального издательства Армении – все это заслуги Александра Спендиарова, сумевшего создать единое пространство русско-армянской музыки.