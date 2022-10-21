Музыка поможет жителям Дагестана перенестись в Советский Союз 

21 окт. 1:23

Первый республиканский эстрадный ретрофестиваль "Долалай" пройдет в Дагестане 26 октября, рассказали в пресс-службе министерства культуры региона.

Мероприятие состоится в Большом зале Русского драматического театра имени М. Горького, оно будет посвящено эстрадной музыке 1960-1970-х годов.

"Это возможность мысленно перенестись в эпоху, которая называлась Советский Союз", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

В программу фестиваля войдут самые популярные эстрадные произведения прошлых лет, их исполнят дагестанские вокалисты и музыкальные ансамбли.