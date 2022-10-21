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Туристы не попадут в Казантипский и Опукский заповедники Крыма до весны 

Туристы не попадут в Казантипский и Опукский заповедники Крыма до весны 

Эколого-просветительские маршруты в Казантипском и Опукском заповедниках в Крыму будут недоступны для туристов до 31 марта следующего года, такое сообщение распространила объединенная дирекция ФГУП "Заповедный Крым".

"В целях снижения антропогенной нагрузки на естественные природные комплексы государственных природных заповедников "Казантипский" и "Опукский" эколого-просветительские маршруты закрываются с 24 октября по 31 марта 2023 года", - пояснили в дирекции.

В завершившемся сезоне в Опукском заповеднике, по предварительным оценкам, побывали порядка 27,5 тыс человек, в Казантипском - в районе 14,4 тыс.

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